Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Francisco Calabuig

Un inversor impulsa 300 viviendas de 30 metros en Catarroja

Un inversor impulsa 300 viviendas en Catarroja de 30 metros a partir de 99.000 euros. El empresario asegura que son tipo “Dubái” y que ofrecerán una experiencia equivalente a vivir en un hotel. El emprende d’Or insiste en que es una oportunidad para jóvenes y personas que viven solas en en pareja sin hijos.