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Un inversor impulsa 300 viviendas de 30 metros en Catarroja

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Francisco Calabuig

Un inversor impulsa 300 viviendas de 30 metros en Catarroja

Francisco Calabuig

València
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Un inversor impulsa 300 viviendas en Catarroja de 30 metros a partir de 99.000 euros. El empresario asegura que son tipo “Dubái” y que ofrecerán una experiencia equivalente a vivir en un hotel. El emprende d’Or insiste en que es una oportunidad para jóvenes y personas que viven solas en en pareja sin hijos.

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