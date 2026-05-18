Ford Bronco: Ford desvela cuál será el coche que fabricará en su planta de Almussafes

Ford Bronco: Ford desvela cuál será el coche que fabricará en su planta de Almussafes

Ford ha confirmado este lunes el modelo y fecha para la llegada del nuevo modelo que tenía pendiente a la factoría de Almussafes. Para finales de 2029, Ford lanzará cinco turismos totalmente nuevos, "fabricados en Europa para Europa". De ellos, ha confirmado que prepara un "nuevo miembro de la familia global Bronco en Europa: Este nuevo integrante multienergía de la familia Bronco es un SUV compacto robusto cuya producción ha sido confirmada en la planta de Ford en Valencia a partir de 2028", señala la compañía del óvalo en un comunicado.