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Joaquín Almunia: "El mundo es un 'sálvese quien pueda' y la UE no está preparada"

Joaquín Almunia, exministro de Trabajo y Seguridad Social y de Administraciones Públicas y excomisario europeo, participa en un diálogo por los 35 años del IVIE con Raquel Jorge, directora de Asuntos Europeos y de la Oficina en Bruselas, Adigital. Ha moderado el encuentro Joaquín Maudos, catedrático de la Universitat de València y director adjunto de Investigación del IVIE.