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Valencianos en la gigafactoría de Volkswagen en Alemania: "Estamos ante una oportunidad única"

Un grupo de valencianos se forma en la gigafactoría alemana de Volkswagen en Salzgitter para estar preparados para el arranque de la planta de Sagunt. Son los operarios que estarán con las máquinas y se encargarán de formar a sus compañeros.Volkswagen también está enviando a parte de los trabajadores que ha contratado a un laboratorio de celdas de baterías que tiene en la ciudad china de Dailan, que se encuentra a 800 kilómetros al este de Pekín y a 300 al oeste de la frontera con Corea del Norte. Más información