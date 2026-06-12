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Ford presenta el Kuga que se conduce solo y fabricado en Almussafes

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EFE

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Ford presenta el Kuga que se conduce solo y fabricado en Almussafes

EFE

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El nuevo Ford Kuga es el primer coche de conducción autónoma que se fabrica en España

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