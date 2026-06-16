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Del turismo masivo al déficit de vivienda asequible: el 40% del PIB español debate sus límites

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Del turismo masivo al déficit de vivienda asequible: el 40% del PIB español debate sus límites

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El Mediterráneo concentra el 40% de la población española y genera el 40% de su PIB. Es también la zona más visitada del planeta, la más castigada por la sequía de los últimos años y la que acumula algunos de los debates urbanos más urgentes del momento: el precio de la vivienda, la saturación turística, la descarbonización industrial, la cohesión social en barrios cada vez más diversos. Todo eso cabe, con dificultad, en un solo mar. Más información

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