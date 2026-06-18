Begoña Jorques

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El Imserso abre el plazo para pedir plaza en sus viajes 2026-27: fechas, precios y requisitos

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de su Programa de Turismo para la temporada 2026-27, con 879.213 plazas en juego.

El plazo para solicitar plaza comienza el próximo lunes, 22 de junio, y terminará el 10 de julio, aunque la reserva del viaje con la agencia aún no tiene fecha y se fijará cuando el Imserso resuelva quién es beneficiario.