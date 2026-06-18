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Jaume Collboni: "La reflexión es si es necesario intervenir el mercado de la vivienda"

"La reflexión es si es necesario intervenir el mercado de la vivienda", ha dejado claro Collboni. "La actuación consiste en tener cero pisos turísticos, para que la gente en lista de espera pueda acceder a una vivienda desde el mercado libre. Creo que, en mayor o menor medida, querido alcalde, todos estamos tomando medidas de intervención", ha replicado el regidor de Barcelona. Más información