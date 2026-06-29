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Así ajusta el consumidor valenciano su carro de la compra en tiempos de incertidumbre

Hay un lugar donde la economía deja de ser un conjunto de cifras y se convierte en algo tan tangible como el peso de una bolsa al pasar por caja: el supermercado. Entre los pasillos de la fruta y la sección de congelados, se libra cada semana una pequeña batalla entre lo que apetece y lo que el bolsillo se puede permitir.