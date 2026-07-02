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Jornada sobre seguridad y defensa
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado la inversión de 100 millones de euros para impulsar el sector de la industria de la defensa en la Comunitat Valenciana. La inversión se va a acometer en el marco del Plan Estratégico de la Industria de la Defensa de la Comunitat Valenciana.
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