Francisco Calabuig

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Así es la gigafactoría gemela de Sagunt

El gigante de la automoción Volkswagen inició en diciembre la producción de celdas de baterías para el coche eléctrico en la única gigafactoría 100 % europea. La planta, que está en la ciudad alemana de Salzgitter, ha nacido con una capacidad de producción de 60.000 celdas al día, con lo que se pueden equipar 250.000 vehículos eléctricos al año. La empresa ultima en Sagunt la apertura de su segunda gigafactoría en el continente y el arranque de la producción está previsto para finales de año. La visita a la planta alemana permite comprobar la importancia extrema de las salas blancas y secas donde se lleva a cabo la producción de forma hipercontrolada.