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Así avanzan las obras de nueva terminal de contenedores del puerto de València

Las obras de la terminal norte de contenedores en la ampliación del puerto de València avanzan tras año y medio del inicio de las mismas. Están en marcha tras la adjudicación de los trabajos a la UTE formada por Acciona Construcción, Jan de Nul y Grupo Bertolín por más de $591 millones. Una vez queden finalizados las obras de construcción del nuevo muelle de contenedores, que se iniciaron a finales de 2024 y que tienen un plazo de ejecución de 54 meses, comenzarán los trabajos a realizar por el adjudicatario.