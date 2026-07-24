Banco Central Europeo

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Diez propuestas con carácter europeo

El Banco Central Europeo (BCE) ha presentado este jueves las diez propuestas finalistas para la próxima serie de billetes en euros; el boceto ganador se decidirá a través de una encuesta en la que podrán votar los ciudadanos europeos.

Más de mil diseñadores gráficos participaron en el concurso organizado por la Unión Europea de los que posteriormente se preseleccionaron las proposiciones disponibles en la encuesta. Dentro del certámen, los diseños propuestos rondaban dos temas: "La cultura europea" y "Ríos y aves".