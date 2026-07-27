Mar Navarro

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Volkswagen mantendrá el control de la gigafactoría de Sagunt tras dar entrada a su socio chino Gotion

El fabricante chino de baterías Gotion está negociando entrar en la gigafactoría de PowerCo en Sagunt. La empresa asiática lleva meses visitando la gigafactoría y fuentes vinculadas al proyecto apuntaban que venía a comprarla, según ha contrastado con varias fuentes Levante-EMV. Las conversaciones están centradas en la posibilidad de formar una 'joint venture'. Volkswagen ha asegurado a este periódico que no tiene intención de "ceder el control" de la planta de Sagunt.

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