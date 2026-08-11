Redacción Levante-EMV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Arrancan en València las obras de 157 viviendas para jóvenes y parejas

La promotora Neinor Homes ha comenzado las obras de Vera, una promoción, comercializada bajo la marca AEDAS Homes, que estará conformada por un total de 157 viviendas, además de zonas comunes. El objetivo de la compañía con esta iniciatica es dar respuesta a "una demanda muy fuerte de vivienda de obra nueva en la zona de Nou Benicalap, en la cara noroeste de la ciudad, un enclave estratégico y consolidado que representa la guinda a una zona consolidada gracias a la Ronda Norte y que se encuentra a poco más de un kilómetro del futuro Nuevo Mestalla". Jóvenes solteros y parejas son dos de los colectivos a los que van dirigidas las viviendas de forma prioritaria, según un comunicado de la empresa.

Noticia completa Más información