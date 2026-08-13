Redacción Levante-EMV

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El precio del diésel bajará 20 céntimos por litro en septiembre tras dispararse su precio en julio

El fuerte repunte de los precios energéticos en julio ha obligado al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa a activar la cláusula de salvaguarda del colchón anticrisis y elevar la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo, en un momento en el que la inflación empieza a notarse en los hogares. El descuento subirá a 20 céntimos por litro a partir de septiembre, frente a los 5 céntimos previstos inicialmente para ese mes.

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