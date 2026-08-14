Redacción Levante-EMV

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El uso como segunda residencia dispara la compra de fincas rústicas en la Comunitat Valenciana

El uso como segunda residencia está disparando el interés de los inversores por comprar fincas rústicas. En este tipo de operaciones, la Comunitat Valenciana y Andalucía ocuparon las primeras posiciones el pasado junio en términos interanuales. Lo mismo sucedió en cuanto a las herencias, aunque en este caso Castilla y León superó a ambas, según un informe elaborado por CoCampo, una plataforma web especializada con anuncios para invertir en fincas rústicas, que cita datos de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad del INE.

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