Secciones

Es noticia
Exjefe policía Valenciaplan contra terremotosanuncio entierrosCorredor MediterráneoNovilladas AlgemesíMedusa 2026
instagramlinkedin
La falta de capacidad eléctrica retrasa la construcción de viviendas

La falta de capacidad eléctrica retrasa la construcción de viviendas

Redacción Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La falta de capacidad eléctrica retrasa la construcción de viviendas

Redacción Levante-EMV

València
RRSS WhatsAppCopiar URL

Todo son malas noticias para quien suspira por ser propietario de un piso en el que vivir de forma independiente. Los precios están disparados, la oferta es escasa, sobre todo para quien no nada en la abundancia, y los bancos han perdido la generosidad a la hora de conceder créditos hipotecarios. Por si todo esto no fuera suficiente, ahora resulta que la falta de capacidad eléctrica se ha convertido en otro obstáculo y amenaza con retrasar la construcción de viviendas. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents