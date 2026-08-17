Redacción Levante-EMV

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La falta de capacidad eléctrica retrasa la construcción de viviendas

Todo son malas noticias para quien suspira por ser propietario de un piso en el que vivir de forma independiente. Los precios están disparados, la oferta es escasa, sobre todo para quien no nada en la abundancia, y los bancos han perdido la generosidad a la hora de conceder créditos hipotecarios. Por si todo esto no fuera suficiente, ahora resulta que la falta de capacidad eléctrica se ha convertido en otro obstáculo y amenaza con retrasar la construcción de viviendas. Más información