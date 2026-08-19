Redacción Levante-EMV

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El precio del alquiler asfixia València y ya supone el 39% de la renta de las familias

Acceder a una vivenda en alquiler en la ciudad de València no se trata de una tarea fácil ni mucho menos asequible para todo el mundo. Tanto en la ciudad como en la provincia, arrendar un inmueble en el que vivir se ha convertido en una tarea mucho más ingente que, por ejemplo, comprar un piso. Aunque pueda parece absurdo, y según un estudio realizado por el portal inmobiliario Idealista basado en los datos del segundo trimestre de 2026, una familia valenciana dedica cerca del 39 % de los ingresos que recibe para alquilar una vivienda de dos habitaciones. Más allá de la capital, la situación apenas mejora. La media de la provincia desciende apenas un punto, hasta un 38 % de los ingresos adquiridos por la unidad familiar.

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