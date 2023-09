Los festejos taurinos de Benifairó de les Valls echaron el cerrojo este pasado sábado con un pequeño susto. Uno de los toros embolados de la noche envistió a una joven de 16 años, a la que no le dio tiempo a refugiarse en la barrera más próxima. Pese a los revolcones y el arrastre que sufrió a manos del animal, los daños no fueron graves, por lo que no requirió su trasalado al hospital y fue atendida en la misma ambulancia, tal y como ha avanzado el alcalde, Toni San Francisco, quien relata, que "fue una pena porque las bolas del toro estaban a punto de apagarse y quedaban cinco miniutos para cerrarlo. Lástima no haberlo echo antes", lamentaba el pirmer edil.