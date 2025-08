"Mi espiritualidad es benedictina, pero no soy de la orden. Los ermitaños, en las diócesis, tienen una regla propia. Cuando tiene una fraternidad eremítica, la misma comunidad asume una regla propia. He estado en Chelva, en Montserrat, en Burgos, que marcho un mes ahora y vuelvo ya para septiembre incorporarme aquí plenamente". Y ese "aquí" es la ermita del Garbí. Porque la particular cruzada de José Manuel Mateu por la adquisición y reforma del emblemático espacio, la atalaya que preside el Camp de Morvedre, va en serio. Anunció que llevaría un ermitaño que hará las veces de guardia y custodia y lo es en toda la extensión de la palabra. No es un "seguridad" reconvertido. Es Daniel Ponce, "Daniel". A ojos de cualquier observador contemporáneo responde plenamente al parámetro, con los toques modernos (la gorra deThe North Face) y el aspecto de meditador de la fe, incluyendo una poblada barba y un pecho lleno de cruces.