Corto plural en Canet por el 25N

El Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer conmemora este año el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con un cortometraje con amplia participación vecinal. Una llamada de auxilio, una amiga que alerta a otra, y finalmente una marea humana que acude al encuentro de una mujer que sufre control por parte de su pareja así culmina la pieza.