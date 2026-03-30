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La procesión del Encuentro en Sagunt tras la polémica sobre el veto a las mujeres

La procesión del Encuentro en Sagunt tras la polémica sobre el veto a las mujeres

Daniel Tortajada

La procesión del Encuentro en Sagunt tras la polémica sobre el veto a las mujeres

Daniel Tortajada

València
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La procesión de El Encuentro ha hecho olvidar por momentos en Sagunt toda la polémica generada a nivel nacional por el reciente rechazo a la entrada de mujeres a la cofradía que impulsa la celebración desde mediados del siglo XV. Más información

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