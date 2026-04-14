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Así ha sido del homenaje a Ulpiano Alonso, Mariano Agustí y Joaquín Villalba

Así ha sido del homenaje a Ulpiano Alonso, Mariano Agustí y Joaquín Villalba

Daniel Tortajada

Así ha sido del homenaje a Ulpiano Alonso, Mariano Agustí y Joaquín Villalba

Daniel Tortajada

Sagunt
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El Ayuntamiento de Sagunto ha homenajeado este martes, 14 de abril, coincidiendo con el 95 aniversario de la proclamación de la II República, a sus vecinos Ulpiano Alonso Presa, Mariano Agustí Ferrer y Joaquín Villalba Pascual con motivo de la reciente declaración de nulidad y revocación por parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de las penas a las que fueron condenados por el franquismo tras ser sometidos a juicios sumarísimos. Más información

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