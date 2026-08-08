Redacción Levante-EMV

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Un hombre resulta herido tras ser embestido por un toro embolado en Port de Sagunt

Un hombre resultó herido durante la madrugada de este sábado tras ser embestido por un toro embolado en el recinto taurino del Port de Sagunt. Los hechos ocurrieron alrededor de las 2.00 horas.

Según han explicado desde la Federación de Peñas del Port de Sagunt a preguntas de Levante-EMV, el herido, de nacionalidad extranjera, recibió un golpe en la cabeza durante la cogida, aunque permaneció consciente en todo momento.

El afectado se habría negado inicialmente a ser trasladado al hospital, pero los servicios sanitarios decidieron llevarlo al Hospital de Sagunt para que fuera sometido a un reconocimiento médico.