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El faro de Canet se funde en el eclipse

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Redacción Levante-EMV

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El faro de Canet se funde en el eclipse

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El faro de Canet d'en Berenguer quedó fundido durante el eclipse, una circunstancia que desde la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) atribuyen a pura casualidad, descartando posible conexiones con el fenómeno astronómico.

Lo cierto es que tras el "apagón del sol", el faro también se apagó, dejando a buena parte de Canet y el Port de Sagunt sin ese destello continuo y giratorio al que ya se han acostumbrado cientos de vecinos y vecinas de varias localidades colindantes, que conviven con esta luz al anochecer.

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