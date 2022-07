El calor no cesa. Y no solo no da tregua sino que las temperaturas máximas están en aumento cada día. Hasta valores alarmantes. De hecho, ayer fue el día más cálido en lo que va de verano en la Comunitat Valenciana. La máxima temperatura de ayer se registró en Orihuela y fue de 44,9 grados. No se experimentaba un termómetro tan alto desde el 4 de julio de 1994, cuando se llegó a 45,7 grados, según informó ayer la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).