Sofocante, bochornoso y desesperante. Agosto ha comenzado tal como acabó el mes de julio, con calor, mucho calor... y parece que, de momento, seguirá así. Nadie puede negar que el cambio climático está haciendo de las suyas y que este año sus efectos se han hecho de notar con temperaturas extremadamente altas y episodios mucho más prolongados de ola de calor. En julio se registraron dos grandes olas de calor que convirtieron el Mediterráneo en el nuevo Mar Caribe, con una temperatura media muy por encima de la normal para esta época del año. Anoche, la Comunitat Valenciana, al igual que toda España, vivió una de las noches más cálidas de la historia con temperaturas que no bajaron de los 25 grados y hoy, desde primera hora de la mañana se han superado los 30 grados en la ciudad de València.