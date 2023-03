La mascletà de hoy se ha visto deslucida por un fallo en el terremoto final. "Se ha adelantado el terrestre y no coincide con el aéreo. Siento rabia porque no puedes parar el terremoto. No se ha compaginado como tocaba. El año que viene ya sabemos que hay que hacer. Ha dado rabia" han asegurado desde la pirotecnia Dragón.