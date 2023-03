La comisión de Ripalda-Beneficència-San Ramón fue la ganadora del concurso del "Cant de l'Estoreta" en su modalidad de mejor canto. Los niños, bien modulados, interpretaron a pelo la célebre estrofa ("¿Per ahí hi ha una estoreta velleta per a la falla de Sant Josep, el tio Pep? ¿Mes que siga la tapadora del comú número u?") con la que se llamaba al vecindario a donar trastos viejos con los que hacer la falla.