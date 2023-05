La "Fallera del Tobogan" han conseguido el carácter de viral después de protagonizar uno de los vídeos más vistos, comentados y extendidos de las pasadas Fallas. Y no es para menos porque, tal como reconocen los internautas, "duele sólo de verlo".

El vídeo original, si no hay más ramificaciones previas, procede directamente de la falla Les Cantereries, que lo publicó a través de TikTok bajo el lema "A la nostra fallera li falta un tobogán", con la música de fondo de la canción de Zoo. Y el relato es bastante sencillo, al menos aparentemente: una fallera se sube a un tobogan, se deja caer y, sin venir muy a cuento, intenta hacer una voltereta o, directamente, le viene provocada al desequilibrarse por el peso del traje. El cuello hace una postura que da grima sólo de verlo y, al salir, aún se clava el lateral del juego infantil. Pero no parece haber pasado nada, porque tanto la fallera rodante como una compañera acaban riéndose a mandíbula batiente de la ocurrencia, y sin que la peineta se hubiese desprendido.

El vídeo fue publicado en la red social (la comisión tiene varios vídeos de la semana fallera), pero ha alcanzado la condición de viral cuando ha caído en manos de la cuenta del "Uelo rabut". Se trata de un espacio de entretenimiento que, entre otras chanzas, toma vídeos de accidentes y le incorpora un soundtrack mítico en su momento: el de los "Pescadors de Cullera", cuando dos personas están comentando la zozobra en un barco en la escollera de dicha población y que fue publicado en 2015 en el canal de Youtube de Fran Masero.

"Tot el tinglao l'ha pillat"

De la misma se han quedado en el imaginario de la red expresiones como "Dona-li; dona-li", "Me s'han fet els pels de gallina", "Dona-li, dona-li", "Me cague en la mare que l'ha parit", "Eixe no està be", "Tot el tinglao l'ha pillat", "Me fa mal la panxa i tot", "S'ha perdut, s'ha perdut" y el más mítico de todos: "Mira el de darrere, el de darrere", y que se van combinando en cada vídeo que cae en sus garras.

Felicitaciones al peluquero

Entre los comentarios no faltan los que felicitan al peluquero por acabar la voltereta sin que el tocado se haya enmendado; otros preguntan por el estado del traje o por el contexto en el que se hizo semejante "baixà". Otros lo bautizan como "parkour faller" y, los más analíticos se preguntan "qué pretendía cuando apoya la cabeza". Que, es, sin duda, el nudo gordiano del video. Y otros lamentan "no haberlo visto antes y lo habríamos hecho".

El "Uelo rabut" también ha incorporado otros vídeos, como una serie de tres, llamados "La Rebentà", de otras tantas "cremaes" en las que la falla de turno, literalmente, ha reventado. O una reinterpretación de la celebración del primer premio por parte de la comisión de Exposición.