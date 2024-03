"Entrar por Maldonado" es uno de los momentos previos a fallas que se ha mitificado dentro de la particular iconografía de la fiesta. Nos encontramos no en la "plantà", sino en la "preplantà"; es decir, la llegada de piezas a las demarcaciones. No hay ninguna tan compleja como la de la Plaza del Pilar. A lo largo de las décadas, sus fallas de Sección Especial han tenido que entrar por la estrecha calle Maldonado. En su momento, arrastradas a mano. En la actualidad, con pesados trailers que tienen que hacer una complicada maniobra en Guillem de Castro y hacer su entrada marcha atrás, descargar y salir. Cientos de personas, llamadas por la espectacularidad del momento, se acercan a presenciar la maniobra, para la que se necesita de una especial pericia.