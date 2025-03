Bajo el título "Que no et pillen", la Falla Císcar Burriana ha confiado en el artista Joan S. Blanch para disputar en la sección Especial de las fallas infantiles. Esta es sin duda uno de los monumentos del año en connotaciones, ya que parte de los ninots que forman parte de esta obra de arte efímera fueron salvadas in extremis de la dana mientas que otras aparecieron flotando por el taller del artista, en Algemesí.