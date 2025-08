La otra cara del festejo con el que finaliza la Feria de Julio es el momento en el que cientos de personas se abren camino en las vallas del recorrido y acceden a la zona por la que han desfilado las carrozas. Con todos los clavellones que hay en el suelo y los que se han tirado de las carrozas al acabar, se enzarzan en su particular batalla o utilizan las flores para inmortalizarse en fotografías. El clavellón no está en las mismas condiciones que el que se emplea durante el festejo: está pisado, con arena, pero sirve para jugar a ser participante en la prueba. También se produce el particular expolio de la ornamentación floral de las carrozas. Esto, unido a la gran cantidad de público que se da cita en la zona general -no en los palcos- deja claras las ilimitadas posibilidades que tiene el festejo.