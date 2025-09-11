Empieza el espectáculo. Desde ya, 146 falleras, pertenecientes a todos los barrios de la ciudad, inician la carrera de medio fondo por alcanzar el puesto más deseado de la fiesta: ser fallera mayor de València o, en el peor de los casos, que no está nada mal, pertenecer a la corte de honor.

Absténganse a partir de aquí los "anti", aquellos que desprecian la parte "peineta" de la fiesta. Septiembre es territorio de corpiños y nervios. Y terminarán, en su primer asalto, el día 27 con el exceso de reacciones de alegría y tristeza, como remate de la primera parte del particular "talent" de la fiesta