Esteban San Canuto

Cuatro preguntas a... Lola López Morales, Falla Felipe Bellver-Mare Ràfols

Por segundo año, las fallas de Mislata tendrán presencia en la corte infantil. Este año, con Lola. Estas son las cuatro preguntas: ¿En qué actividades de la comisión participas o en qué delegación tienes cargo o cometido? ¿A quien dedicas el éxito de haber sido elegida? ¿Qué llevabas escondido en el Roig Arena para recordar a alguien o para que te diera suerte?. Si sales elegida Fallera Mayor, ¿qué dos actos disfrutarías más: Telefonada, Proclamación, Exlatación, Crida u Ofrenda?