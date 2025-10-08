Esteban San Canuto / J.M. López

Cuatro preguntas a... Marta Capella Guanter, Falla Carretera Escrivà-Cooperativa San Fernando

"Superviviente" de la preselección pasada por agua, Marta está preparada para su gran aventura. Estas son las cuatro preguntas: ¿En qué actividades de la comisión participas o en qué delegación tienes cargo o cometido? ¿A quien dedicas el éxito de haber sido elegida? ¿Qué llevabas escondido en el Roig Arena para recordar a alguien o para que te diera suerte?. Si sales elegida Fallera Mayor, ¿qué dos actos disfrutarías más: Telefonada, Proclamación, Exlatación, Crida u Ofrenda?