Cuatro preguntas a... Daniella Borrego Pons, Falla Plaza del Negrito

Cuatro preguntas a... Daniella Borrego Pons, Falla Plaza del Negrito

Esteban San Canuto

Cuatro preguntas a... Daniella Borrego Pons, Falla Plaza del Negrito

Esteban San Canuto

València
RRSS WhatsAppCopiar URL

Daniella (con dos "eles"), hija y sobrina de corte de honor mayor. Estas son las cuatro preguntas: ¿En qué actividades de la comisión participas o en qué delegación tienes cargo o cometido? ¿A quien dedicas el éxito de haber sido elegida? ¿Qué llevabas escondido en el Roig Arena para recordar a alguien o para que te diera suerte?. Si sales elegida Fallera Mayor, ¿qué dos actos disfrutarías más: Telefonada, Proclamación, Exlatación, Crida u Ofrenda?

TEMAS

Tracking Pixel Contents