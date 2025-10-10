Esteban San Canuto

Cuatro preguntas a... Claudia de Los Ángeles Díaz Benito, Falla Plaza Sant Bult

Una representante en lo más alto es el mejor remate para el 150 aniversario de Sant Bult. Estas son las cuatro preguntas: ¿En qué actividades de la comisión participas o en qué delegación tienes cargo o cometido? ¿A quien dedicas el éxito de haber sido elegida? ¿Qué llevabas escondido en el Roig Arena para recordar a alguien o para que te diera suerte?. Si sales elegida Fallera Mayor, ¿qué dos actos disfrutarías más: Telefonada, Proclamación, Exlatación, Crida u Ofrenda?