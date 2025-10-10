Moisés Domínguez

Cuatro preguntas a... Laura Llobell López, Falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal

Y una generación después, transmitiendo de madre a hija. Es el turno de Laura Llobell y sus cuatro preguntas: ¿En qué actividades de la comisión participas o en qué delegación tienes cargo o cometido? ¿A quien dedicas el éxito de haber sido elegida? ¿Qué llevabas escondido en el Roig Arena para recordar a alguien o para que te diera suerte?. Si sales elegida Fallera Mayor, ¿qué dos actos disfrutarías más: Telefonada, Proclamación, Exaltación, Crida u Ofrenda?