Esteban San Canuto

Cuatro preguntas a... María Mariner Guijarro, Falla Jacinto Benavente-Reina Doña Germana

Y es el turno de María, que también responde a las cuatro preguntas: ¿En qué actividades de la comisión participas o en qué delegación tienes cargo o cometido? ¿A quien dedicas el éxito de haber sido elegida? ¿Qué llevabas escondido en el Roig Arena para recordar a alguien o para que te diera suerte?. Si sales elegida Fallera Mayor, ¿qué dos actos disfrutarías más: Telefonada, Proclamación, Exaltación, Crida u Ofrenda?