Esteban San Canuto

Cuatro preguntas a... Marta Salvador Salinas, Falla Padre Doménech-Pío XII

Desde el barrio La Figuera, es el turno de la segunda Marta de la promoción de 2026. Y ahora esponde a las cuatro preguntas: ¿En qué actividades de la comisión participas o en qué delegación tienes cargo o cometido? ¿A quien dedicas el éxito de haber sido elegida? ¿Qué llevabas escondido en el Roig Arena para recordar a alguien o para que te diera suerte?. Si sales elegida Fallera Mayor, ¿qué dos actos disfrutarías más: Telefonada, Proclamación, Exaltación, Crida u Ofrenda?