Cuatro preguntas a... Paula Marí Turrientes, Falla Matías Perelló-Luis Santángel

Esteban San Canuto

València
Paula, visitadora médica, reescribe la historia familiar 32 años después en el mismo sitio que estuvo su madre en 1994. Estas son las cuatro preguntas: ¿En qué actividades de la comisión participas o en qué delegación tienes cargo o cometido? ¿A quien dedicas el éxito de haber sido elegida? ¿Qué llevabas escondido en el Roig Arena para recordar a alguien o para que te diera suerte?. Si sales elegida Fallera Mayor, ¿qué dos actos disfrutarías más: Telefonada, Proclamación, Exlatación, Crida u Ofrenda?

