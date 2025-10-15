Las falleras mayores de València, en su primera entrevista: "Cuando vi la llamada, lloré antes de cogerla"

Moisés Domínguez

Moisés DomínguezAlba Sahuquillo

València
"Sí que nos conocíamos de antes porque somos de dos fallas vecinas", han asegurado la Fallera Mayor de València, Carmen Prades, y la Fallera Mayor Infantil, Marta Mercader, en su visita a la redacción de Levante-EMV a horas de haber tomado posesión de su cargo en el acto de proclamación celebrado este martes en el salón de plenos del Ayuntamiento presidido por la alcaldesa, María José Catalá.

