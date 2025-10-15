Moisés Domínguez

Las falleras mayores de València, en su primera entrevista: "Cuando vi la llamada, lloré antes de cogerla"

"Sí que nos conocíamos de antes porque somos de dos fallas vecinas", han asegurado la Fallera Mayor de València, Carmen Prades, y la Fallera Mayor Infantil, Marta Mercader, en su visita a la redacción de Levante-EMV a horas de haber tomado posesión de su cargo en el acto de proclamación celebrado este martes en el salón de plenos del Ayuntamiento presidido por la alcaldesa, María José Catalá.