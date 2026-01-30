'En clave Levante-EMV' analiza las exaltaciones de las Falleras Mayores de València

Pistoletazo de salida a las Fallas de 2026. Esta tarde, el Palau de la Música acoge la exaltación de la Fallera Mayor de València, Carmen Prades, mientras que mañana será el turno de la máxima representante infantil, Marta Mercader. Dos citas clave que marcan oficialmente el inicio del nuevo ejercicio fallero.

Uno de los grandes interrogantes que se despejarán hoy es el color del espolín que lucirá Carmen Prades, una de las decisiones más esperadas cada año por el mundo fallero y por los amantes de la indumentaria tradicional valenciana.

Para analizar todas estas cuestiones contamos con el periodista de Levante-EMV, Moisés Domínguez.

¿Optará la Fallera Mayor por seguir la tradición o se atreverá a romper con lo habitual? ¿Qué simbolismo puede esconder el color elegido para su espolín? ¿Qué novedades presenta el acto de exaltación de este año?

Mañana llegará el turno de Marta Mercader con la exaltación infantil. ¿Qué podemos esperar de este acto? ¿En qué se diferencia la exaltación de la Fallera Mayor Infantil de la de la Fallera Mayor de València?