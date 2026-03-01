Esteban San Canuto

El primer balcón fallero de Levante-EMV y Superdeporte

Con el inicio de las Fallas del año 2026, Levante-EMV y Superdeporte también abren su mítico balcón fallero. Un espacio en el que se reúnen las personalidades más relevantes del mundo del deporte, la cultura, política y la crónica social. Los invitados que han podido disfrutar de la mascletà del 1 de marzo, han sido deportistas, entre los que destacan Ricardo Ten o Víctor Claver.