Esteban San Canuto

El balcón fallero de Levante-EMV celebra el 8M

Este 8 de marzo, el balcón fallero de Levante-EMV ha celebrado, como es habitual, el Día Internacional de la Mujer. Al lugar han asistido diferentes personalidades del ámbito de la política, como la eurodiputada del PSOE, Sandra Gómez y la concejala y primera teniente de alcalde, Maria José Ferrer San Segundo. Clara Castelló, presentadora y periodista de À Punt, tampoco ha podido faltar, así como Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales medios Prensa Ibérica en Valencia, junto a Silvia Albert (Agencia Comma), Mónica Yanyez (Psicosoft) y Esther Castellano (Prodigioso Volcán).