Germán Caballero

La cabeza del Chaplin de la falla municipal, a punto de subir a su remate

El remate de la falla municipal, coronará sus 27 metros de altura con un espectáculo de luces, sonido y pirotecnia diseñado en exclusiva para la ocasión. Será este jueves, 12 de marzo, a las 21 horas en la plaza de del Ayuntamiento. El consistorio lo califica como "una oportunidad única" de "asistir al último levantamiento de grúa de la falla municipal, un espectáculo sin ensayo previo, puesto que se trata del montaje de la cabeza de Charles Chaplin a manos de Alejandro Santaeulalia y Vicente Llácer con su equipo de operarios.