Carles Llorca

València, a reventar en la previa a la mascletà

Desde las 11 de la mañana, centenares de personas se agolpan alrededor de las vallas para ver el monumento, cuyos ninots centrales y muchos de sus detalles están ya plantados. Desde bastante temprano, la calle San Vicente, en el tramo que desemboca en la plaza de San Agustín, es un río de personas. También en la estación del norte empiezan a llegar, a cientos, las personas que vienen a ver la mascletà o a disfrutar de las rutas falleras. Y en la zona cercana a la zona cero de la pirotecnia, hay quien coge sitio desde horas antes. Más información