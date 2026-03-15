Francisco Calabuig

Sueca-Literato Azorín, Ninot Indultat 2026 de las fallas de València

El ninot de la falla Sueca-Literato Azorín se ha convertido en el Ninot Indultat de las fallas de València 2026. Ha sido el concejal Santiago Ballester el encargado de dar a conocer, este domingo 15 de marzo, el resultado de la votación popular que ha elegido el ninot que se salvará de las llamas y formará parte de la extensa colección del Museo Fallero. Las comisiones agolpadas en el interior y el exterior del Museu de les Ciències han vivido con tremenda emoción la lectura del veredicto, con la que se ha dado a conocer el listado con los ninots más apoyados por el público. Más información